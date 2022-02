Ohne Manuel Neuer will der FC Bayern in der Bundesliga auswärts in Bochum den nächsten Sieg einfahren. Auch Verfolger SC Freiburg ist am Samstagnachmittag gefordert. Zudem stehen die kriselnden Gladbacher und Wolfsburg unter Druck. Alle fünf Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.