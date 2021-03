Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund

Der FC Bayern trifft auf den VfB Stuttgart, der VfL Wolfsburg ist bei Werder Bremen gefordert, Borussia Dortmund gastiert beim 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt empfängt Union Berlin - diese Partien stehen am Samstagnachmittag in der Bundesliga an. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.