Mit einem Sieg im Rhein-Main-Derby gegen Mainz will Eintracht Frankfurt auf einem Europa-Rang überwintern. Gladbach sucht hingegen in Hoffenheim den Weg aus der Krise, Leipzig ist gegen Bielefeld gefordert. Alle fünf Spiele am Samstagnachmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.