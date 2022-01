RB Leipzig will seine Aufholjagd in der Bundesliga mit einem Sieg gegen den FSV Mainz 05 starten. Zum Auftakt der Rückrunde empfängt der auf Platz zehn abgestürzte Vizemeister den einen Rang besser platzierten FSV (15.30 Uhr, Sky), der das Hinspiel trotz vieler Corona-Ausfälle mit 1:0 gewonnen hatte. "Mainz hat eine robuste Mannschaft die effektiven Fußball spielt", sagte Trainer Domenico Tedesco. Emil Forsberg und Konrad Laimer werden ihm verletzt fehlen. Zudem wurden Dani Olmo, Nordi Mukiele und Benjamin Henrichs am Dienstag positiv auf das Coronavirus getestet. Anzeige

Der überraschende Tabellendritte aus Freiburg startet parallel gegen die schwer angeschlagene Arminia aus Bielefeld in die Rückrunde und will den neunten Saisonsieg einfahren. Bayer Leverkusen ist indes gegen Union Berlin gefordert. Nach drei Liga-Spielen ohne Sieg zum Ende der Hinrunde will das Team von Trainer Gerardo Seoane endlich wieder gewinnen. Außerdem spielen am Nachmittag noch Hoffenheim gegen Augsburg und Greuther Fürth gegen den VfB Stuttgart.