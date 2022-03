Ohne Cheftrainer muss Bundesligist Hertha BSC die Niederlagenserie in der Bundesliga stoppen. Während der neue Coach Felix Magath seine Mannschaft am Samstag nur aus der Hotel-Isolation digital im Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (15.30 Uhr, Sky) unterstützen kann, wird Co-Trainer Mark Fotheringham die Anweisungen an der Linie geben. "Wichtig ist, dass wir Leistung aus dem Training auf den Platz bringen und drei Punkte holen", sagte der 38-jährige Schotte. Hertha ist nach fünf Niederlagen am Stück auf den vorletzten Tabellenplatz zurückgefallen und zudem in diesem Jahr noch sieglos. Anzeige

Ebenfalls weiter in Abstiegsnot ist der VfB Stuttgart, der am Nachmittag gegen den FC Augsburg gefordert ist. Die Gäste stehen vor dem 27. Spieltag mit 26 Punkten drei Zähler vor dem Tabellen-16. VfB, der zuletzt vier Punkte aus zwei Spielen holte. Schon ein 1:0-Sieg würde Stuttgart reichen, um mindestens auf Rang 15 vorzurücken. Auch Arminia Bielefeld will mit einem Sieg bei Mainz 05 im Abstiegskampf aufhorchen lassen. Der SC Freiburg kann die Träume von der Champions-League-Qualifikation dagegen mit einem Sieg bei Schlusslicht Greuther Fürth nähren.

Liveticker: Bundesliga-Konferenz am Samstag, 19. März