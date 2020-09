Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit der TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen

Nach der 8:0-Auftaktgala des FC Bayern München gegen den FC Schalke am Freitag stehen an diesem Samstag weitere Spiele in der Bundesliga an. Die TSG 1899 Hoffenheim tritt beim Bundesliga-Debüt ihres neuen Cheftrainers Sebastian Hoeneß am beim 1. FC Köln an. Die Kraichgauer müssen unter anderem auf den verletzten Kapitän und Abwehrchef Benjamin Hübner verzichten. "Ich freue mich einfach", sagte Hoeneß vor seiner Premiere im Oberhaus