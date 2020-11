Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit RB Leipzig, Hertha BSC und dem FC Schalke 04

Tabellenführer gegen Verfolger, Tabellenletzter gegen Tabellenvorletzter. Spieltag sieben steht an in der Bundesliga. Fünf der insgesamt neun Partien finden an diesem Samstag um 15.30 Uhr statt. RB Leipzig trifft auf den SC Freiburg, Hertha BSC ist beim FC Augsburg gefordert, der FC Schalke 04 gastiert bei Mainz 05, Union Berlin empfängt Arminia Bielefeld und der VfB Stuttgart fordert Eintracht Frankfurt. Anzeige

Nach der Niederlage in Mönchengladbach will sich Leipzig mit einem Sieg gegen Freiburg in die Länderspiel-Pause verabschieden. Zwar hat sich RB gegen Freiburg zuletzt oft sehr schwer getan. Doch die Breisgauer reisen angeschlagen nach Leipzig, sind seit fünf Spielen ohne Sieg. Im Kellerduell gegen Schalke 04 hofft Mainz auf das erste Erfolgserlebnis in der Bundesliga. Der Tabellenletzte aus Rheinhessen blieb in den sechs Partien ohne Punktgewinn und verlor alle drei Heimspiele. Der Tabellen-Siebzehnte aus Gelsenkirchen wartet seit 22 Liga-Partien auf einen Sieg und konnte in dieser Spielzeit auswärts keinen Punkt holen.