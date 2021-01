Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit RB Leipzig, Borussia Dortmund und Hertha BSC

RB Leipzig peilt mit einem Sieg beim VfL Wolfsburg Platz eins an. Verfolger Borussia Dortmund will mit einem Dreier gegen den FSV Mainz 05 oben dranbleiben. Im Duell zwischen dem 1. FC Köln und Hertha BSC stehen die Trainer unter Druck. Zudem trifft Werder Bremen auf den FC Augsburg, die TSG Hoffenheim empfängt Arminia Bielefeld. Verfolgt die Partien am Samstag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.