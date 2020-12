Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit RB Leipzig, Borussia Dortmund und Gladbach

Den FC Bayern mit einem Sieg unter Druck setzen: Dieses Ziel verfolgen am Samstagnachmittag besonders RB Leipzig und Borussia Dortmund. Zudem will Borussia Mönchengladbach mit einem Sieg gegen Hertha BSC in der Tabelle nach oben klettern. In den anderen beiden Partien geht´s um Punkte gegen den Abstieg. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.