Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit RB Leipzig, Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg

Mit einem Pflichtsieg beim Schlusslicht FC Schalke 04 will RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Bundesliga seine Position als erster Verfolger von Tabellenführer Bayern München behaupten. Der Champions-League-Teilnehmer aus Sachsen tritt bei den kriselnden Königsblauen als klarer Favorit an. Für Borussia Dortmund geht es beim selbstbewussten SC Freiburg darum, den Anschluss an die Königsklassen-Plätze zu halten. Vor dem 20. Spieltag hatte der BVB ebenso wie Bayer Leverkusen einen Punkt Rückstand auf Platz vier.

Zudem empfängt Mainz den 1. FC Union Berlin, Augsburg spielt gegen den Tabellen-Dritten VfL Wolfsburg und Leverkusen gegen den VfB Stuttgart (alle 15.30 Uhr).