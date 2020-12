Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit RB Leipzig, Borussia Mönchengladbach und Schalke 04

Vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstagabend stehen noch fünf Partien am Nachmittag an. Dabei winkt RB Leipzig zumindest für ein paar Stunden bei einem Sieg gegen den 1. FC Köln Platz eins. Zudem gehen die Blicke nach Gelsenkirchen, wo Huub Stevens für den ersten Dreier des FC Schalke 04 nach 28 Partien gegen Arminia Bielefeld sorgen soll. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.