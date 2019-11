Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit RB Leipzig, Schalke 04 und FC Augsburg

RB Leipzig will sich vor der Länderspiel-Pause in der Spitzengruppe Bundesliga etablieren. Das Team von Trainer Julian Nagelsmann tritt am Samstag (15.30 Uhr) am 30. Jahrestag des Mauerfalls bei Hertha BSC in Berlin an. "Wir wollen den Schwung mitnehmen und mit einem guten Gefühl in die Länderspielpause gehen", sagte Nagelsmann.