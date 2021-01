Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Bayer Leverkusen, Union Berlin und Schalke 04

Nach dem Klassiker am Freitag und vor dem Top-Spiel am Samstagabend stehen in der Bundesliga noch fünf Spiele an. Bayer Leverkusen trifft auf Werder Bremen, Union Berlin empfängt den VfL Wolfsburg, Schalke 04 trifft auf die TSG Hoffenheim, Eintracht Frankfurt ist bei Mainz 05 gefordert und der 1. FC Köln gastiert beim SC Freiburg. Verfolgt die Partien in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.