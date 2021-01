Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach und Union Berlin

Bayer Leverkusen könnte in der Bundesliga am Samstag mit einem Sieg bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr, Sky) zumindest für einen Tag an die Tabellenspitze vorstoßen. Dass die Werkself die in der letzten Minute des letzten Spiels 2020 gegen den FC Bayern München (1:2) verlorene Tabellenführung zurückerobern könnte, spielt für Trainer Peter Bosz derweil keine Rolle. "Wir sollten zu diesem Zeitpunkt der Saison nicht auf die Tabelle schauen", sagte er. "Wir wollen in Frankfurt unbedingt gewinnen."

