Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Bayer Leverkusen, Gladbach und Eintracht Frankfurt

Nach dem Gipfeltreffen stehen weitere interessante Partien in der Bundesliga an. Die Verfolger Bayer Leverkusen (gegen Wolfsburg) und Borussia Mönchengladbach (in Bremen) sind gefordert, zudem spielt Eintracht Frankfurt gegen den SC Freiburg. Verfolgt die Begegnungen am Dienstagabend in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.