Einen Tag vor dem Bundesliga-Spitzenspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem punktgleichen Tabellenführer Bayern München sind zunächst die Verfolger gefordert. Borussia Dortmund erwartet an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) den 1. FSV Mainz 05, der SC Freiburg empfängt beim ersten Heimspiel in seinem neuen Stadion den mäßig gestarteten Vizemeister RB Leipzig. BVB-Trainer Rose geht mit großem Respekt in die Partie gegen Mainz: "Bo Svensson macht herausragende Arbeit. Es wird schwierig, sich gegen sie Chancen zu erarbeiten. Und selber brauchen sie nicht viel, um Tore zu machen." Der BVB-Coach setzt auf den wachsenden Rückhalt der Fans. Nach Lockerung der Corona-Auflagen erwartet der BVB rund 60.000 Zuschauer: "Die Stimmung wird immer besser. Dieser Faktor hat uns gefehlt. Darauf freuen wir uns riesig", kommentierte Rose.

Im Verfolgerduell gastiert der VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag bei Union Berlin. Nach drei Liga-Spielen ohne Sieg will das Team von Mark van Bommel wieder in die Erfolgsspur finden. Im ersten von zwei Kellerduellen am achten Spieltag treffen die Aufsteiger Fürth und Bochum aufeinander. Zudem trifft Bayern-Bezwinger Eintracht Frankfurt auf die kriselnde Hertha aus Berlin. Die Eintracht will dabei den nächsten Schritt aus dem Tabellenkeller machen.