Das Rennen um die Champions League spitzt sich zu. Bevor in der Bundesliga am Samstagabend im Klassiker zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund womöglich die Entscheidung über die Meisterschaft fallen könnte, kommt es zum Fernduell um die Königsklasse (15.30 Uhr, live mit Sky Ticket/Anzeige). Der Tabellendritte RB Leipzig will nach dem Einzug ins Pokalfinale zum zweiten Mal binnen vier Tagen gegen Union Berlin gewinnen. Der Vierte Bayer Leverkusen ist bei Greuther Fürth gefordert. Und Leipzigs Gegner im Pokalfinale, der SC Freiburg, will als Fünfter mit einem Sieg gegen Borussia Mönchengladbach Druck ausüben.

Eine erste Entscheidung im Keller könnte im Leverkusen-Spiel fallen: Gastgeber Greuther Fürth muss gegen die Werkself gewinnen. Andernfalls steht das Schlusslicht als erster Absteiger fest. Ebenfalls im Abstiegskampf unter Zugzwang steht Arminia Bielefeld. Der Vorletzte will mit einem Sieg beim 1. FC Köln zumindest bis Sonntag am VfB Stuttgart vorbei auf den Relegationsplatz ziehen. Allerdings brauchen die Kölner einen Sieg um das Saisonziel Europapokal näher zu bringen. Noch einen Rang hinter den Kölnern auf Platz acht ist ein Sieg für die TSG Hoffenheim bei Europa-League-Halbfinalist Eintracht Frankfurt schon fast Pflicht, wenn man noch um den europäischen Wettbewerb mitspielen will.