Der SC Freiburg will hingegen seinen Platz im oberen Tabellendrittel mit einem Erfolg beim 1. FC Köln weiter festigen. Der Tabellenfünfte kann dabei in Bestbesetzung antreten. Die auf Rang acht stehenden Kölner werden ausnahmsweise von Co-Trainer André Pawlak betreut. Cheftrainer Steffen Baumgart wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Auch die TSG Hoffenheim will den Druck auf die Spitzenteams weiter hochhalten und in Mainz gewinnen. Der Tabellenvierte Union Berlin ist in Augsburg gefordert. Und Eintracht Frankfurt will sich mit einem Sieg in Stuttgart näher an die Europa-Ränge schieben.