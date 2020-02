Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit Schalke 04, Werder Bremen und Hertha BSC

Werder Bremen geht dank des Pokal-Coups gegen den BVB mit viel Selbstvertrauen in die Partie am Samstag gegen den 1. FC Union Berlin (15.30 Uhr), der seinerseits ebenfalls das Viertelfinale erreicht hat. Die Norddeutschen haben auf Platz 16 einen Punkt Vorsprung auf Fortuna Düsseldorf, das beim VfL Wolfsburg gefordert ist. Schlusslicht SC Paderborn, das wiederum einen Zähler hinter Düsseldorf liegt, muss beim FC Schalke bestehen.

Jordan Torunarigha will nach dem Rassismus-Eklat im Pokal auf Schalke im Bundesligaspiel gegen den FSV Mainz 05 wieder spielen. "Jordan hat signalisiert, dass er bereit ist, da mache ich mir keine Sorgen", sagte der Co-Trainer von Hertha BSC, Alexander Nouri. Torunarigha war in Gelsenkirchen, wo er in der Verlängerung die Gelb-Rote Karte gesehen hatte, laut eigener Aussage rassistisch beleidigt worden. Die Tabellennachbarn SC Freiburg und TSG Hoffenheim treten im direkten Duell gegeneinander an. Der Ausgang des Spiels könnte die Richtung für den Rest der Saison vorgeben. Gewinnt die TSG (Platz sieben/33 Punkte), ist sie voll dabei im Rennen die Europapokal-Plätze. Freiburg (Platz acht/29) braucht ebenfalls einen Sieg, um nicht im Mittelfeld der Tabelle zu versauern. "Es hängt an Kleinigkeiten, in welche Richtung ein Spiel geht", sagte SC-Trainer Christian Streich.