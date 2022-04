Es wird wieder ein Stimmungsspiel. Der 1. FC Union Berlin empfängt am Ostersonntag (17.30 Uhr, DAZN) Eintracht Frankfurt. 22.012 Fans werden dort sein, das Stadion an der Alten Försterei ist ausverkauft. Die Gäste treten mit dem Hochgefühl des Einzugs in das Halbfinale der Europa League und dem famosen Sieg im Camp Nou am Donnerstag gegen den FC Barcelona an. Union gewann die beiden vergangenen Spiele in der Bundesliga, dabei zuletzt das Derby bei Hertha BSC mit 4:1. Daheim ist Union in den vergangenen 30 Spielen auch nur zweimal geschlagen worden.

