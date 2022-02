Der Fokus des 23. Spieltages in der Bundesliga liegt am Samstag auf dem Tabellenkeller. Der VfB Stuttgart kann mit einem Sieg gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr, Sky) näher an den auf dem Relegationsrang rangierenden FC Augsburg heranrücken, wenn die Bayern zeitgleich im Duell mit dem SC Freiburg Punkte liegen lassen. Der Aufsteiger aus Bochum wird es den Schwaben nach dem überraschenden 4:2-Erfolg über Rekordmeister FC Bayern München am vergangenen Spieltag aber nicht leicht machen. Stuttgart dürfte die Statistik Mut machen, dass die letzten acht Teams, die gegen Bayern einen Dreier holten, im anschließenden Spiel nicht gewinnen konnten.

