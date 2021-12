Der VfL Wolfsburg will in der Bundesliga die Trendwende: Nach vier Spielen ohne Sieg sollen am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) endlich wieder drei Punkte eingefahren werden. Allerdings geht auch Gegner Mainz 05 mit großen Zielen in die Partie – auch die Mainzer sind nämlich drei Spiele sieglos. Der VfL will mit einem Sieg auch den Abstand auf die Tabellenspitze verringern. Ähnliches peilt auch der Tabellendritte aus Leverkusen im Heimspiel gegen die noch sieglose SpVgg Greuther Fürth an – mit drei Punkten könnte die Werkself vor dem Topspiel am Abend zwischen Borussia Dortmund und Bayern München (18.30 Uhr, Sky) zumindest etwas Druck aufbauen. Anzeige

Zum Duell zweier formstarker Teams kommt es in Sinsheim: Die TSG Hoffenheim hat die letzten drei Heimspiele jeweils zu Null gewonnen. Gegner Eintracht Frankfurt will den Lauf von sechs Pflichtspielen ohne Niederlage fortsetzen und weiter in Richtung Europapokal-Ränge klettern. Aufsteiger VfL Bochum peilt in Augsburg indes den vierten Sieg in sechs Spielen an und könnte damit weiter aus dem Tabellenkeller klettern. Arminia Bielefeld muss im fünften Spiel am Nachmittag hingegen dringend gegen den 1. FC Köln punkten, um den Anschluss an die Relegationsränge nicht zu verlieren.