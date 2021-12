Nach fünf Niederlagen am Stück will der VfL Wolfsburg in der Bundesliga endlich seine Negativserie durchbrechen. Gegner am Dienstagabend (20.30 Uhr, Sky) ist der 1. FC Köln. Gegen den FC soll nach der 0:2-Pleite gegen den VfB Stuttgart endlich der Bann gebrochen werden. Alte Sympathien spielen da keine Rolle: Der Kölner Trainer Steffen Baumgart spielte in der Saison 1998/99 selbst für den VfL und machte außerdem zusammen mit dem Wolfsburger Coach Florian Kohfeldt die Trainerausbildung.

