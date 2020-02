Bundesliga-Konferenz am Samstag ohne FC Bayern, BVB, RB und Co. - Darum spielt kein Top-Team um 15.30 Uhr

Diese Bundesliga-Spiele gibt es am Samstag in der Konferenz um 15.30 Uhr zu sehen

Stattdessen stehen für die Konferenz-Zuschauer Wolfsburg gegen Düsseldorf , Bremen gegen Union , Hertha gegen Mainz , Freiburg gegen Hoffenheim und Schalke gegen Paderborn auf dem Programm. Doch warum kommt es am 21. Spieltag zu dieser Top-Klub-Abstinenz am Samstag um 15.30 Uhr? Wie die Bild berichtet, spielen drei Faktoren eine Rolle. So hat Sky das Erstzugriffsrecht auf die Partie Bayer 04 gegen BVB. Der Pay-TV-Sender erklärte dieses Duell zum Top-Spiel, das um 18.30 Uhr ausgetragen wird. Das Derby zwischen Gladbach und Köln wurde auf Wunsch der Sicherheitsbehörden auf Sonntag gelegt.

Darum spielt der FC Bayern diesmal erst am Sonntag

Hinzu kommt nach Angaben der Zeitung, dass die Bayern aufgrund ihrer Teilnahme an der Champions League nur selten sonntags in der Bundesliga auflaufen können. Der Abstand zu den Auftritten in der Königsklasse (dienstags oder mittwochs) wäre in der Regel dann zu kurz. Da der Rekordmeister erst am 25. Februar (gegen den FC Chelsea) in die K.o.-Phase der Champions League eingreift, wurde die Gelegenheit eines Sonntagsspiels mit Münchner Beteiligung nun also beim Schopfe gepackt.