Bundesliga-Legende Naldo: Kommt bis Oktober kein neuer Klub, hört er auf!

Na-Na-Na Naldo - der Brasilianer ist eine Bundesliga-Legende. Der Abwehrspieler gewann sowohl mit dem VfL Wolfsburg (2015) als auch mit Werder Bremen (2009) den DFB-Pokal und spielte sowohl mit Wolfsburg als auch mit dem FC Schalke 04 in der Champions League. Bis zum Winter hatte der torgefährliche Innenverteidiger bei der AS Monaco unter Vertrag gestanden, jetzt wiederum könnte die so erfolgreiche Karriere des Brasilianers nach fast 20 Jahren im Profigeschäft zu Ende gehen - es sei denn, Naldo findet doch noch einen neuen Klub.

Der Abwehrspieler ist wieder zurück in Europa. Naldo und seine Familie genießen gerade die Sonne von Monaco. Im Fürstentum hält sich der Abwehrmann fit, mit Tipps eines Experten aus Brasilien. Schafft er es noch mal zurück in den bezahlten Fußball? Oder ist nun Schluss? "Im Moment genieße ich die Zeit mit meiner Familie", sagt Naldo im Gespräch mit dem SPORTBUZZER. "Die Zeit ist fantastisch. Ich habe ein paar Angebote von Klubs, aber es war keines dabei, für das ich unser Zuhause hier verlassen würde", beschreibt er seine Lage. Bis zum 5. Oktober läuft in diesem Jahr in vielen Ländern die Transferperiode, "deshalb mache ich mir auch keinen Druck. Wenn kein gutes Angebot kommt, über das ich sage, ich kann dieser Mannschaft helfen. Dann denke ich, ist Schluss. Dann war es das."

Bremen, Wolfsburg, Schalke – überall erinnern sie sich gern an den Südamerikaner, der längst auch die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt. 254 Mal hat Naldo für Werder gespielt, dabei 36 Mal getroffen und neun Treffer vorbereitet. Im Sommer 2012 dann der Wechsel zum VfL, für den er in 163 Pflichtspielen 20 Mal traf und zehn Treffer vorbereitet hatte. Nach vier Jahren und großer Identifikation mit Stadt und Klub (Naldo wollte seine Karriere in Wolfsburg beenden) gab's Stress mit dem damaligen VfL-Manager Klaus Allofs, beide Seiten konnten sich nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Naldo zog es zu Schalke (80 Spiele, neun Tore, drei Vorlagen), dann der Schritt nach Monaco. "Bei den Angeboten jetzt war keines aus Deutschland dabei", so der Brasi. "Ich bin jetzt seit 2001 Profi, das ist eine verdammt lange Zeit. Aber mein Körper ist immer noch gut in Form. Ich war immer diszipliniert, habe den Fußball immer gelebt."