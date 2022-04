Bundesliga kompakt: Lewandowski-Elfmeter rettet Bayern gegen Augsburg - Verletzung überschattet Spiel in Wolfsburg

FC Bayern - FC Augsburg 1:0 (0:0)

Dank eines Arbeitssieges gegen den FC Augsburg hat der FC Bayern einen weiteren Schritt in Richtung der zehnten deutschen Meisterschaft in Folge gemacht. Die Münchner gewannen durch einen kurz vor dem Ende von Robert Lewandowski verwandelten Handelfmeter (82.) mit 1:0 (0:0) und haben weiterhin neun Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten Borussia Dortmund. Aber: Eine überzeugende Generalprobe für das Viertelfinal-Rückspiel der Champions League am Dienstag gegen den FC Villarreal gelang den Bayern mit dem knappen Sieg nicht. Der FCB muss in der Königsklasse ein 0:1 aus dem ersten Duell mit den Spaniern aufholen und Trainer Julian Nagelsmann richtete seine Aufstellung gegen den FCA entsprechend aus. Kingsley Coman erhielt in der Startelf eine Pause, der lange verletzte Leon Goretzka begann und sollte wichtige Spielpraxis für den Endspurt der Saison sammeln. Die von Nagelsmann fest eingeplanten Niklas Süle und Lucas Hernandez mussten angeschlagen kurzfristig passen. Unabhängig vom Personal kamen die Münchner aber nie wirklich in Schwung und profitierten am Ende von einem Handspiel des Augsburgers Reece Oxford.

