Lewandowski, Moukoko, Mainz, Schalke: Das sind die Rekorde der Bundesliga-Hinrunde

Die Hälfte der Bundesliga-Saison 2020/2021 ist ausgespielt. Der im Januar gekürte Herbstmeister ist – nach zwei Jahren Pause – zum 24. Mal der FC Bayern München. Übrigens mit den meisten Gegentoren eines Herbstmeisters seit 1985. Was fiel sonst noch auf in der Corona-Saison 2020/2021, die so spät wie zuletzt im Olympiajahr 1972 startete?

