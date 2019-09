Bundesliga live im Free-TV: ZDF überträgt BVB-Spiel gegen Hoffenheim vor Weihnachten

BVB-Spiel in der Bundesliga live im Free-TV - ZDF darf drei Liga-Partien zeigen

Möglich macht die Free-TV-Übertragung der Partie des 17. Spieltags der Bundesliga kurz vor der Winterpause der neue TV-Vertrag, der seit zwei Jahren gilt. So darf das ZDF sowohl das Eröffnungsspiel der Bundesliga zeigen, wie das Freitagsspiel des 17. Spieltags, sowie das erste Spiel nach der Winterpause. Die ARD übertrug dank eines Deals mit Rechteinhaber Sky in diesem Frühjahr sogar das Revierderby zwischen dem BVB und Schalke 04.

Bereits in der vergangenen Saison hatte der BVB die Ehre, vom ZDF für das Live-Spiel im Free-TV vor Weihnachten ausgewählt worden zu sein . Damals gewannen die Dortmunder mit 2:1 gegen Borussia Mönchengladbach und verabschiedeten sich als Herbstmeister in die Winterpause.

BVB im ZDF - auch zum Rückrunden-Start der Bundesliga?

In diesem Jahr setzte sich der BVB nun erneut in der Gunst des ZDF gegen den FC Bayern durch. Der Rekordmeister spielt am 17. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg nun am Samstagnachmittag. Welches Spiel zum Rückrunden-Start im Free-TV gezeigt wird, ist noch nicht klar - es dürfte allerdings auf die Partie des FC Bayern bei Hertha BSC hinauslaufen. Dortmund spielt zum Auftakt beim FC Augsburg.