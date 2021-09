Zum letzten Mal läuft der SC Freiburg am Sonntag in der Bundesliga im Dreisamstadion auf. In der finalen Partie vor dem Umzug in die neue Spielstätte soll es gegen den FC Augsburg einen Sieg geben. Allerdings kommt der FCA mit guter Auswärtsform in den Breisgau. Die Partie im SPORTBUZZER-Liveticker.