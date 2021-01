Bundesliga im Liveticker: 1. FC Köln trifft im Abstiegskampf auf Arminia Bielefeld

Der 1. FC Köln kämpft am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Arminia Bielefeld um den ersten Heimsieg seit Ende Februar 2020. Im Duell um den rettenden 15. Platz können die Rheinländer (15 Punkte) nur mit einem Erfolg an der Arminia (17) vorbeiziehen. Allerdings schoss der FC in der Fußball-Bundesliga im eigenen Stadion seit 317 Minuten kein Tor mehr.

Mit einem Sieg über den zwei Punkte schlechteren Drittletzten aus Köln könnte sich Bielefeld von der Abstiegszone absetzen. "Wer den größeren Druck hat, vermag ich gar nicht zu sagen. Wir wollen die drei Punkte holen, das ist alles, was für uns zählt", sagte Bielefeld-Coach Uwe Neuhaus.