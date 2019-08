Bundesliga im Liveticker: Der BVB zu Gast beim Aufsteiger 1. FC Köln 

Borussia Dortmund kann schon am 2. Spieltag der Bundesliga einen Fünf-Punkte-Vorsprung auf den FC Bayern München herausarbeiten - zumindest für 22 Stunden. Die Dortmunder, die nach dem 5:1 zum Auftakt gegen den FC Augsburg gleich Tabellenführer sind, dürfen an diesem Spieltag vorlegen und treten am Freitag (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) beim Aufsteiger 1. FC Köln an.