Nun hat der "Bayern-Fluch" auch den FC Augsburg getroffen. Am 19. November befand sich ganz Fußball-Augsburg im Jubel-Taumel. Doch wie bei den meisten Bayern-Besiegern der jüngeren Vergangenheit folgte nach dem 2:1-Coup gegen den Serienmeister die Ernüchterung. Nach dem frustrierenden 2:3 gegen Aufsteiger VfL Bochum stehen die Schwaben auf dem Relegationsplatz, fahren mit großen personellen Sorgen am Freitagabend zum 1. FC Köln (20.30 Uhr, DAZN) und könnten im schlimmsten Fall an diesem Spieltag auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

