Bundesliga im Liveticker: Der 1. FC Köln trifft auf den FC Bayern München

Der FC Bayern München kann nur mit einem Sieg beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) auch den 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga als Tabellenführer beenden. Der Rekordmeister liegt nach dem 3:0-Erfolg von RB Leipzig gegen Werder Bremen zwei Punkte hinter den Sachsen. Bayern-Trainer Hansi Flick kann in Köln mit Nationaltorwart Manuel Neuer planen. Nach einer kurzen Trainingspause wegen eines Magen-Darm-Infekts meldete sich der Kapitän wieder einsatzbereit.