Bundesliga im Liveticker: Der 1. FC Köln trifft auf den FSV Mainz 05

"Wir wollen an unsere tollen Spiele anknüpfen und mit Mentalität dreifach punkten", sagte Trainer Achim Beierlorzer am Freitag in einer virtuellen Pressekonferenz. Die strengen Gesundheitsregularien in der Corona-Pandemie seien ebenso wie die fehlenden Zuschauer eine Herausforderung. "Wir tragen hohe Verantwortung", betont der gebürtige Franke.