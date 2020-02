Bundesliga im Liveticker: Der 1. FC Köln trifft auf den SC Freiburg

Der Anfang war hart. Schon vor dem ersten Training mit dem Bundesligisten 1. FC Köln schlug Markus Gisdol Spott und Häme entgegen. Der 50-Jährige galt vielen als C-Lösung. Und die Kritiker durften sich angesichts von nur einem Punkt aus den ersten drei Spielen bei RB Leipzig (1:4), gegen den FC Augsburg (1:1) und bei Union Berlin (0:2) zunächst bestätigt fühlen. Doch Gisdol ließ das scheinbar an sich abprallen. Der Wind hat sich mittlerweile gedreht. Nach zwölf Punkten in den folgenden fünf Spielen geht der 1. FC Köln auf Augenhöhe in das Spiel am Sonntag gegen den SC Freiburg (15.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).