Bundesliga im Liveticker: Der 1. FC Köln erwartet die TSG Hoffenheim

Der 1. FC Köln strebt gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Freitagabend (20.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) in der Bundesliga die sportliche Wende an. Beim Tabellenvorletzten steht nach sieben Niederlagen in den ersten zehn Saisonspielen und dem Pokal-Aus Trainer Achim Beierlorzer unter Druck. Dem 51-Jährigen könnte im Falle einer erneuten Pleite das Ende seiner Amtszeit in Köln drohen. "Ich bin zuversichtlich, dass diese Mannschaft in der Lage ist, Hoffenheim zu schlagen", meinte Beierlorzer.