Bundesliga im Liveticker: Der FC Bayern München ist zu Gast bei Arminia Bielefeld

Nach der 3:0-Pflichtübung im DFB-Pokal gegen Fünftligist 1. FC Düren geht es für den FC Bayern in der Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) bei Aufsteiger Arminia Bielefeld weiter. In Ostwestfalen rotiert Trainer Hansi Flick wieder stark und setzt auf zahlreiche Stammkräfte. "Wir wollen unseren Fußball spielen und unsere Idee weiter umsetzen. Das geht nur mit 100 Prozent. Wenn ein Spieler keine 100 Prozent geben kann, muss ein anderer spielen", sagte Flick.