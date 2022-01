Für Arminia Bielefeld ist es ein Schlüsselspiel, für Greuther Fürth die wohl letzte Chance – im Abstiegskampf der Bundesliga steht ein richtungsweisendes Kräftemessen an. "Wir wissen um die Bedeutung des Spiels. Es wird ein heißer Tanz", sagte Arminia-Trainer Frank Kramer vor dem Duell des Tabellenvorletzten gegen den Letzten am Sonntag (17.30 Uhr, DAZN) in Bielefeld. Der jüngste Aufwärtstrend mit sieben Punkten aus drei Spielen schürt bei den Ostwestfalen den Glauben an ein weiteres Erfolgserlebnis. Dass sein Team ausnahmsweise als Favorit in ein Bundesliga-Spiel geht und erstmals seit Anfang Oktober die direkten Abstiegsplätze verlassen könnte, erhöht für Kramer den Nervenkitzel.

