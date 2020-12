Bundesliga im Liveticker: Schalke 04 empfängt Bayer Leverkusen

Der FC Schalke 04 hat am Sonntag die nächste Chance, die desolate Serie von saisonübergreifend bislang 25 Spielen ohne Sieg zu beenden. Zur historisch schlechten Marke von Tasmania Berlin aus der Saison 1965/66 fehlen noch sechs sieglose Partien. Die Königsblauen empfangen am Abend (18 Uhr/Sky) Bayer Leverkusen, das in der Spitzengruppe weiter nach oben springen will.

