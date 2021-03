Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen will gegen Arminia Bielefeld nachlegen

Hinter Trainer Peter Bosz und den Profis von Bayer Leverkusen liegt vor der Partie gegen Arminia Bielefeld am Sonntag (13.30 Uhr/DAZN) eine besondere Woche. Nach dem erlösenden 1:0 in Mönchengladbach und der ersten Partie ohne Gegentor nach 15 Pflichtspielen habe sein Team befreit gewirkt, sagte Bosz am Freitag und betonte: "Natürlich merkt man das im Training. Es ist anders, wenn man ein Spiel gewinnt."

Nach dem Sieg des FC Bayern München in Bremen will der Tabellenzweite RB Leipzig am Sonntag am Spitzenreiter dran bleiben. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann (53 Punkte) empfängt um 15.30 Uhr Eintracht Frankfurt zum Topspiel und möchte mit einem Heimsieg den Zwei-Punkte-Rückstand auf den deutschen Meister (58) wieder herstellen. Der VfB Stuttgart und die TSG 1899 Hoffenheim schließen am Abend (18 Uhr) den 25. Spieltag der Bundesliga mit dem Baden-Württemberg-Duell ab.