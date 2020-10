Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen und der FC Augsburg kämpfen um Platz vier

Nach dem befreienden 6:2-Sieg in der Europa League gegen OGC Nizza peilt Bayer Leverkusen auch in der Fußball-Bundesliga den Sprung in die Spitzengruppe an. Dabei kann die Werkself im Duell mit dem FC Augsburg und dem früheren Bayer-Trainer Heiko Herrlich am Montag (20.30 Uhr/DAZN) auf eine herausragende Bilanz vertrauen.

Von den ersten 18 Bundesliga-Spielen gegen den FCA hat Bayer keines verloren. Im Falle eines Sieges würde Leverkusen nach durchwachsenem Saisonstart mit sechs Punkten aus vier Spielen ins obere Tabellendrittel springen. Herrlich trainierte Bayer von Juli 2017 bis Dezember 2018.