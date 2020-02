Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen trifft auf den FC Augsburg

Martin Schmidt hält an seinem Torwart Tomas Koubek fest. Wie schon unmittelbar nach dem 1:1 gegen den SC Freiburg vor einer Woche erneuerte der Trainer des FC Augsburg seinen Rückhalt für den in der Kritik stehenden Schlussmann. Der tschechische Neuzugang sei die "klare Eins, auf die wir bauen", versicherte Schmidt vor dem Bundesligaspiel am Sonntag (15.30 Uhr). "Er wird in Leverkusen im Tor stehen."