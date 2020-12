Bundesliga im Liveticker: Spitzenreiter Bayer Leverkusen trifft auf Rekordmeister FC Bayern

Im letzten Spiel eines extrem erfolgreichen Jahres geht es für Triple-Gewinner FC Bayern München noch einmal um einen ganz wichtigen Sieg. Der deutsche Serienmeister benötigt am Samstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen Bayer Leverkusen einen Auswärtssieg, um die Rheinländer vor der kurzen Weihnachtspause von der Tabellenspitze zu verdrängen. Die formstarken Leverkusener gehen mit einem Punkt Vorsprung auf den Titelverteidiger in das Topspiel des 13. Spieltags. Anzeige

"Ich hoffe, dass wir die Positionen in der Tabelle wechseln und wieder auf den ersten Platz springen", sagte der am Donnerstag erstmals zum Weltfußballer gekürte Torjäger Robert Lewandowski. Bayer-Trainer Peter Bosz sagte über den Polen: "Robert Lewandowski ist eine gute Wahl, er wurde zurecht Weltfußballer. Er hat über einen langen Zeitraum auf einem sehr hohen Niveau gespielt. Sein Wert liegt nicht nur in seinen Qualitäten als Torschütze. Sondern er arbeitet unermüdlich für die Mannschaft", meinte Bosz.