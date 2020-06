Bundesliga im Liveticker: FC Schalke 04 empfängt Bayer Leverkusen

Der FC Schalke kämpft am Sonntag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen dagegen, dass der eingestellte Vereins-Negativrekord aus der Saison 1993/94 mit damals zwölf Bundesliga-Partien in Serie ohne Sieg noch überboten wird (18 Uhr/Sky). "Ich schaue schon lange nicht mehr auf die Tabelle", sagte Wagner. Es gehe jedoch nicht darum, dass sein Name mit den Negativrekord in Verbindung gebracht werde, "sondern dass ich extrem ungern verliere. Die Gesamt-Gemengelage ist sehr unbefriedigend, weil die Mannschaft schon so lange kein Erfolgserlebnis mehr gehabt hat."