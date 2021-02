Bundesliga im Liveticker: Bayer Leverkusen steht gegen den SC Freiburg unter Druck

Der SC Freiburg will die Formschwäche von Bayer Leverkusen nutzen und in der Fußball-Bundesliga den Anschluss an die Europapokalplätze halten. Nachdem sie in drei der vergangenen vier Partien torlos geblieben sind, brauchen die Badener zum Abschluss des 23. Spieltags an diesem Sonntag (18 Uhr/Sky) aber eine bessere Offensivleistung, um bei der Werkself tatsächlich gewinnen zu können.

Anzeige

Bei Bayer steht Trainer Peter Bosz nach vier sieglosen Spielen in Serie und dem Europa-League-Aus gegen die Young Boys Bern am Donnerstag zunehmend unter Druck.