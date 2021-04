Bundesliga-Konferenz im Liveticker mit dem FC Bayern, Borussia Dortmund und Werder Bremen

Der FC Bayern will am Samstagnachmittag in Mainz den neunten Meister-Titel in Serie perfekt machen. Der BVB ist im Rennen um die Champions League indes in Wolfsburg gefordert. Außerdem spielt Werder bei Union Berlin und Freiburg gegen Hoffenheim. Alle Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.