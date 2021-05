Bundesliga im Liveticker: Borussia Dortmund tritt bei Mainz 05 an

Nach Wochen der Sorge kann die Saison von Borussia Dortmund auf der Zielgeraden doch noch ein zufriedenstellendes Ende finden. Am Donnerstag machte die Mannschaft von Trainer Edin Terzic schon den fünften DFB-Pokalsieg der Klub-Geschichte perfekt. Am Sonntag soll nun auch der Einzug in die Champions League gesichert werden. Nach der 3:4-Niederlage von Eintracht Frankfurt bei Schalke reicht dem BVB auswärts bei Mainz 05 am Abend (18 Uhr, Sky) ein Sieg am vorletzten Spieltag, um die erneute Teilnahme an der Königsklasse perfekt zu machen.

Völlig befreit können am Sonntag die Gastgeber aufspielen: Schon vor der Partie gegen den neuen Pokalsieger ist die Mannschaft von Trainer Bo Svensson dank der anderen Resultate des 33. Spieltags gerettet. Chefcoach Svensson, der mit seiner Berufung im Jahr 2021 die Wende schaffte, stellte bereits klar, dass sein Team auch im Fall des vorzeitigen Klassenerhalts nicht abschenken werde. "Warum sollten wir plötzlich halbherzig auf den Platz gehen? Ich glaube nicht an einen Spannungsabfall", sagte er.