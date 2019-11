Bundesliga im Liveticker: Borussia Dortmund erwartet den SC Paderborn

BVB-Trainer Lucien Favre kann im Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) gegen den Tabellenletzten SC Paderborn mit Marco Reus planen. Der Schweizer wollte über die schwache Leistung seines Teams in München nicht mehr sprechen. Es habe aber ein paar Tage gedauert, die Partie zu verdauen, räumte er ein. "Wir müssen das Spiel abhaken und nach vorne schauen. Wir haben noch acht Spiele bis Weihnachten. Gegen Paderborn müssen wir Gas geben. Wir wissen, dass wir besser spielen müssen und das werden wir auch schaffen."

Der SC Paderborn fiebert der großen Kulisse in Dortmund entgegen. "Für viele Spieler geht ein Traum in Erfüllung. Das ist, was man sich als kleiner Junge erhofft - einmal in solch einem Stadion zu spielen", sagte Paderborns Trainer Steffen Baumgart. Auch wenn der Tabellenletzte, der erst vier Punkte auf dem Konto hat, als krasser Außenseiter gilt, werde man sich nicht in Ehrfurcht ergeben und an seinem offensiven Konzept festhalten, versprach der Coach: "Wir werden unsere Spielweise nicht ändern und alles in die Waagschale werfen. Wir wollen attackieren und uns Torchancen erarbeiten."