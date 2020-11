Bundesliga im Liveticker: Borussia Dortmund fordert den FC Bayern München im Topspiel

Borussia Dortmund geht mit neuem Mut in das Gipfeltreffen der Fußball-Bundesliga am Samstag (18.30 Uhr/Sky) gegen den FC Bayern. Nach zuletzt vier Zu-Null-Siegen über Schalke (3:0), St. Petersburg (2:0), Armina Bielefeld (2:0) und Brügge (3:0) rechnet sich der Ruhrpott-Klub für das Duell mit dem punktgleichen FCB (beide 15 Zähler) gute Chancen aus.

Als Spielentscheider drängen sich diesmal aber die Torjäger auf. Dortmund gegen Bayern, das heißt ja auch Erling Haaland (20) gegen Robert Lewandowski (32). Beide stimmten sich in dieser Woche mit einem Doppelpack in der Champions League auf das Wettschießen ein. Mit 10:5 Treffern liegt Lewandowski in der Bundesliga vorne.