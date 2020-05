Bundesliga im Liveticker: Borussia Dortmund trifft im Titelkampf auf den FC Bayern München

Bundesligist Borussia Dortmund will im Spitzenspiel am Dienstag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!) gegen den FC Bayern seine Titelchance wahren. Mit einem Sieg könnte der Tabellenzweite den Abstand auf die Münchner auf einen Punkt verkürzen. Nach jeweils neun Erfolgen in den bisherigen zehn Rückrundenspielen gehen die Dauerrivalen voller Selbstvertrauen in die Partie.